"Путин слишком любит свою слишком долгую жизнь". Зеленский – о ядерных угрозах России
Президент Владимир Зеленский считает блефом ядерные угрозы России. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник.
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"Они всегда запугивают. Частью этой запугивающей программы является и запугивание ядерным оружием. Поэтому верить в это, не верить... Я об этом говорил: я считаю, что Путин слишком любит свою жизнь, слишком долгую. Поэтому мне кажется, что он будет держаться за это кресло, за свой Кремль и за поддержку обществом его действий", – сказал президент.
"Использование ядерного оружия вряд ли поддержит весь мир. Думаю, будет очень быстрый ответ всего мира. Или мы с вами тогда ничего не понимаем о безопасности в мире, если кому-то в мире разрешено использовать или даже думать об использовании ядерного оружия", — сказал Зеленский.
Незадолго до пресс-конференции президента Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Россия обновляет свою ядерную доктрину.
Он назвал шантажом и игрой с огнем дискуссии о возможности применения ракет Storm Shadow для ударов по России.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", говорил в 2022 году представитель Государственного департамента США Нед Прайс. При этом директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс говорил, что ядерные угрозы Владимира Путина нужно воспринимать "очень серьезно".
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в июне 2024 года предположил, что нельзя исключать применение Россией тактического ядерного оружия, если оно будет на пороге катастрофического поражения. Но это не обязательно произойдет.