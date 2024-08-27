"Путин слишком любит свою слишком долгую жизнь". Зеленский – о ядерных угрозах России

Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский считает блефом ядерные угрозы России. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник.

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"Они всегда запугивают. Частью этой запугивающей программы является и запугивание ядерным оружием. Поэтому верить в это, не верить... Я об этом говорил: я считаю, что Путин слишком любит свою жизнь, слишком долгую. Поэтому мне кажется, что он будет держаться за это кресло, за свой Кремль и за поддержку обществом его действий", – сказал президент.

"Использование ядерного оружия вряд ли поддержит весь мир. Думаю, будет очень быстрый ответ всего мира. Или мы с вами тогда ничего не понимаем о безопасности в мире, если кому-то в мире разрешено использовать или даже думать об использовании ядерного оружия", — сказал Зеленский.

Незадолго до пресс-конференции президента Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Россия обновляет свою ядерную доктрину.

Он назвал шантажом и игрой с огнем дискуссии о возможности применения ракет Storm Shadow для ударов по России.