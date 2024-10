Нобелівську премію миру отримала японська організація, що бореться за ядерне роззброєння

Нобелівську премію миру цього року присуджено японській організації Nihon Hidankyo, членами якої є люди, що пережили атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі під час Другої світової війни. Про це повідомила пресслужба Фонду Нобеля.

Організація стала лауреатом премії "за зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію через свідчення очевидців того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати".

"Ядерні держави модернізують і вдосконалюють свої арсенали, нові країни, схоже, готуються до придбання ядерної зброї, і звучать погрози використовувати ядерну зброю в війні. У цей момент людської історії варто нагадати, що таке ядерна зброя: найруйнівніша зброя, яку будь-коли бачив світ", – зазначається у заяві.

Голова комітету Йорген Ватне Фрюднес, якого цитує BBC, зазначив, що японський рух надихає та інформує людей у ​​всьому світі, а також створює ґрунт для майбутнього існування людства в умовах безпеки.

