Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили за відкриття мікро-РНК: деталі

7 жовтня стартував тиждень оголошення лауреатів Нобелівської премії 2024 року. Нобелівський комітет присудив премію з фізіології та медицини Віктору Амбросу та Гері Равкану, йдеться на сайті фонду.

Нагороду присудили за "відкриття мікро-РНК і дослідження їхньої ролі в посттранскрипційній регуляції експресії генів".

Мікро-РНК – це особливий клас коротких молекул рибонуклеїнової кислоти (РНК), які поряд з іншими молекулами визначають активність багатьох генів. У багатьох випадках саме від мікро-РНК залежить, чи буде активним певний ген у тих чи інших клітинах організму.

