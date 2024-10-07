Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили за відкриття мікро-РНК: деталі

Ілюстрація: The Nobel Prize

7 жовтня стартував тиждень оголошення лауреатів Нобелівської премії 2024 року. Нобелівський комітет присудив премію з фізіології та медицини Віктору Амбросу та Гері Равкану, йдеться на сайті фонду.

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Нагороду присудили за "відкриття мікро-РНК і дослідження їхньої ролі в посттранскрипційній регуляції експресії генів".

Мікро-РНК – це особливий клас коротких молекул рибонуклеїнової кислоти (РНК), які поряд з іншими молекулами визначають активність багатьох генів. У багатьох випадках саме від мікро-РНК залежить, чи буде активним певний ген у тих чи інших клітинах організму.

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The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024

Торік Нобелівську премію отримали Дрю Вайсман і Каталін Каріко за їхні відкриття, пов’язані з модифікаціями нуклеозидних основ, що сприяли створенню ефективних мРНК-вакцин проти COVID-19.

У 2022 році Нобелівський фонд у зв'язку із вторгненням Росії в Україну вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення премії у Стокгольмі.

Також Фундація Нобеля скасувала запрошення послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії 2023 року.

У 2023 році Нобелівську премію миру присудили іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді.