Нобелівську премію миру 2023 присудили іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді. Про це йдеться на сайті Нобелівського комітету.

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Повідомляється, що Мохаммаді 13 разів заарештовувалась іранським режимом і п'ять разів була засуджена.

Її засудили загалом до 31 року тюремного ув'язнення та 154 ударів батогом.

Наргес усе ще перебуває у в'язниці. Її переслідували через активну діяльність проти смертної кари в Ірані. Мохаммаді продовжує публікувати репортажі з в'язниці та бере інтерв'ю в інших ув'язнених.





Крім цього, премію могли отримати російський "опозиціонер" Олексій Навальний, дисидент із РФ Володимир Кара-Мурза та китайський активіст Пен Ліфа. Серед номінантів був президент України Володимир Зеленський Крім цього, премію могли отримати російський "опозиціонер" Олексій Навальний, дисидент із РФ Володимир Кара-Мурза та китайський активіст Пен Ліфа.

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