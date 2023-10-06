Новини | Нобелівську премію миру здобула правозахисниця з Ірану. У номінації був Зеленський
06.10.2023, 12:10
Наргес Мохаммаді (Фото: EPA)
Нобелівську премію миру 2023 присудили іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді. Про це йдеться на сайті Нобелівського комітету.
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Повідомляється, що Мохаммаді 13 разів заарештовувалась іранським режимом і п'ять разів була засуджена.
Її засудили загалом до 31 року тюремного ув'язнення та 154 ударів батогом.
Наргес усе ще перебуває у в'язниці. Її переслідували через активну діяльність проти смертної кари в Ірані. Мохаммаді продовжує публікувати репортажі з в'язниці та бере інтерв'ю в інших ув'язнених.
Серед номінантів був президент України Володимир Зеленський.
Крім цього, премію могли отримати російський "опозиціонер" Олексій Навальний, дисидент із РФ Володимир Кара-Мурза та китайський активіст Пен Ліфа.
Крім цього, премію могли отримати російський "опозиціонер" Олексій Навальний, дисидент із РФ Володимир Кара-Мурза та китайський активіст Пен Ліфа.
- Торік Нобелівський фонд у зв'язку із вторгненням Росії в Україну вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення премії у Стокгольмі.
- Також Фундація Нобеля скасувала запрошення послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії 2023 року.
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