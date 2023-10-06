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Новини | Нобелівську премію миру здобула правозахисниця з Ірану. У номінації був Зеленський

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 12:10
Нобелівську премію миру здобула правозахисниця з Ірану. У номінації був Зеленський - Фото
Наргес Мохаммаді (Фото: EPA)

Нобелівську премію миру 2023 присудили іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді. Про це йдеться на сайті Нобелівського комітету.

Повідомляється, що Мохаммаді 13 разів заарештовувалась іранським режимом і п'ять разів була засуджена.
Її засудили загалом до 31 року тюремного ув'язнення та 154 ударів батогом.
Наргес усе ще перебуває у в'язниці.  Її переслідували через активну діяльність проти смертної кари в Ірані. Мохаммаді продовжує публікувати репортажі з в'язниці та бере інтерв'ю в інших ув'язнених.
Серед номінантів був президент України Володимир Зеленський.

Крім цього, премію могли отримати російський "опозиціонер" Олексій Навальний, дисидент із РФ Володимир Кара-Мурза та китайський активіст Пен Ліфа.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаІраннобелівська премія
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