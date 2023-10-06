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Новости | Нобелевскую премию мира получила правозащитница из Ирана. В номинации был Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 12:10
Нобелевскую премию мира получила правозащитница из Ирана. В номинации был Зеленский - Фото
Наргес Мохаммади (Фото: EPA)

Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Об этом сказано на сайте Нобелевского комитета. 

Сообщается, что Мохаммади арестовывалась иранским режимом 13 раз и была осуждена пять раз. 
Ее приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. 
Она все еще находится в тюрьме.
Среди номинантов были президент Владимир Зеленский.
Кроме этого, премию могли получить российский "оппозиционер" Алексей Навальный, диссидент из РФ Владимир Кара-Мурза и китайский активист Пэн Лифа.


Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнаИраннобелевская премия
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