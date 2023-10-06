Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Об этом сказано на сайте Нобелевского комитета.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сообщается, что Мохаммади арестовывалась иранским режимом 13 раз и была осуждена пять раз.

Ее приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью.

Она все еще находится в тюрьме.

Кроме этого, премию могли получить российский "оппозиционер" Алексей Навальный, диссидент из РФ Владимир Кара-Мурза и китайский активист Пэн Лифа.







Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.