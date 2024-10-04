Reuters: Нобелівську премію миру цьогоріч може отримати генсек ООН Гутерріш

Іншими фаворитами букмекерів є Зеленський та Навальний, однак останній не може отримати премію посмертно, а перший – глава країни, що воює

Антоніу Гутерріш (Фото: ЕРА)

Серед основних претендентів на Нобелівську премію миру 11 жовтня 2024 року розглядаються Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд ООН та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Про це пише Reuters з посиланням на обізнаних співрозмовників, що є експертами в цьому питанні.

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Іншими фаворитами букмекерів є президент Володимир Зеленський та російський опозиціонер Олексій Навальний, який помер у в'язниці на початку 2024 року.

Водночас, як прогнозують експерти, Навальний не зможе отримати премію посмертно. Щодо Зеленського, то шанси на його перемогу невеликі через те, що він очолює країну в умовах війни.

Одним із можливих кандидатів є БАПОР.

"Вони виконують надзвичайно важливу роботу для цивільних палестинців, які зазнали страждань війни в Газі", – сказав Reuters директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрік Урдал.

Однак, він додав, що присудження премії БАПОРу може бути спірним через заяви Ізраїлю про участь деяких його співробітників у нападі ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.