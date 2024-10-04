Reuters: Нобелівську премію миру цьогоріч може отримати генсек ООН Гутерріш
Серед основних претендентів на Нобелівську премію миру 11 жовтня 2024 року розглядаються Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд ООН та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Про це пише Reuters з посиланням на обізнаних співрозмовників, що є експертами в цьому питанні.
Іншими фаворитами букмекерів є президент Володимир Зеленський та російський опозиціонер Олексій Навальний, який помер у в'язниці на початку 2024 року.
Водночас, як прогнозують експерти, Навальний не зможе отримати премію посмертно. Щодо Зеленського, то шанси на його перемогу невеликі через те, що він очолює країну в умовах війни.
Одним із можливих кандидатів є БАПОР.
"Вони виконують надзвичайно важливу роботу для цивільних палестинців, які зазнали страждань війни в Газі", – сказав Reuters директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрік Урдал.
Однак, він додав, що присудження премії БАПОРу може бути спірним через заяви Ізраїлю про участь деяких його співробітників у нападі ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.
- У 2022 році Нобелівський фонд у зв'язку із вторгненням Росії в Україну вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення премії у Стокгольмі.
- Також Фундація Нобеля скасувала запрошення послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії 2023 року.
- У 2023 році Нобелівську премію миру присудили іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді.