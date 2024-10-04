Reuters: Нобелевскую премию мира в этом году может получить генсек ООН Гутерриш

Другие фавориты букмекеров – Зеленский и Навальный, однако последний не может получить премию посмертно, а первый – глава воюющей страны

Антониу Гутерриш (Фото: ЕРА)

Среди основных претендентов на Нобелевскую премию мира 11 октября 2024 года рассматриваются Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд ООН и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников, являющихся экспертами в этом вопросе.

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Другие фавориты букмекеров – президент Владимир Зеленский и российский оппозиционер Алексей Навальный, умерший в тюрьме в начале 2024 года.

В то же время, как прогнозируют эксперты, Навальный не сможет получить премию посмертно. Что касается Зеленского, то шансы на его победу невелики из-за того, что он возглавляет страну в условиях войны.

Один из возможных кандидатов – БАПОР.

"Они выполняют чрезвычайно важную работу для гражданских палестинцев, которые испытали страдания войны в Газе", – сказал Reuters директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал.

Однако он добавил, что присуждение премии БАПОР может быть спорным из-за заявлений Израиля об участии некоторых его сотрудников в нападении ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года.