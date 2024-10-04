Reuters: Нобелевскую премию мира в этом году может получить генсек ООН Гутерриш
Среди основных претендентов на Нобелевскую премию мира 11 октября 2024 года рассматриваются Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд ООН и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников, являющихся экспертами в этом вопросе.
Другие фавориты букмекеров – президент Владимир Зеленский и российский оппозиционер Алексей Навальный, умерший в тюрьме в начале 2024 года.
В то же время, как прогнозируют эксперты, Навальный не сможет получить премию посмертно. Что касается Зеленского, то шансы на его победу невелики из-за того, что он возглавляет страну в условиях войны.
Один из возможных кандидатов – БАПОР.
"Они выполняют чрезвычайно важную работу для гражданских палестинцев, которые испытали страдания войны в Газе", – сказал Reuters директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал.
Однако он добавил, что присуждение премии БАПОР может быть спорным из-за заявлений Израиля об участии некоторых его сотрудников в нападении ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года.
- В 2022 году Нобелевский фонд в связи с вторжением России в Украину решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения премии в Стокгольме.
- Также Фонд Нобеля отменил приглашение послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии 2023 года.
- В 2023 году Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргесу Мохаммади.