Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие микро-РНК: детали

Иллюстрация: The Nobel Prize

7 октября стартовала неделя объявления лауреатов Нобелевской премии 2024 года. Нобелевский комитет присудил премию по физиологии и медицине Виктору Амбросу и Гэри Равкану, говорится на сайте фонда.

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Награду присудили за "открытие микро-РНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов".

Микро-РНК – это особый класс коротких молекул рибонуклеиновой кислоты (РНК), которые наряду с другими молекулами определяют активность многих генов. Во многих случаях именно от микро-РНК зависит, будет ли активен определенный ген в тех или иных клетках организма.

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2024 #NobelPrize в физиологии или медицине был удостоен Виктора Ambros и Gary Ruvkun для записи microRNA и его ролей в после-трансформационной gen regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024

В прошлом году Нобелевскую премию получили Дрю Вайсман и Каталин Карико за их открытия, связанные с модификациями нуклеозидных оснований, способствовавших созданию эффективных мРНК-вакцин против COVID-19.

В 2022 году Нобелевский фонд в связи с вторжением России в Украину решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения премии в Стокгольме.

Также Фонд Нобеля отменил приглашение послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии 2023 года.

В 2023 году Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади.