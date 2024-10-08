Нобелівську премію з фізики присудили за фундаментальні дослідження нейромереж: деталі

Ілюстрація: The Nobel Prize/Х

Нобелівський комітет присудив премію з фізики Джону Гопфілду та Джефрі Еверест Гінтону. Про це повідомили на сайті фонду Нобеля.

Зазначається, що нагороду присудили за "фундаментальні відкриття та винаходи, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

Обидва лауреати займалися статистичною фізикою, ця робота зрештою і призвела до створення сучасних нейромереж, які широко використовуються у сфері машинного зору та інших галузях штучного інтелекту.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton "for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks." pic.twitter.com/94LT8opG79 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024

Лауреатами Нобелівської премії з фізики 2023 року стали П'єр Аґостіні, Ференц Краус і Анн Л'Юльє за розробку експериментальних методів, що створюють аттосекундні світлові імпульси. Ці надкороткі спалахи світла дозволяють досліджувати динаміку електронів у матерії. Їх дослідження відкрили нові можливості для вивчення швидкоплинних процесів, зокрема руху електронів всередині атомів і молекул, що раніше було неможливо спостерігати​.

У 2023 році Нобелівську премію миру присудили іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді.

Вчора, 7 жовтня, Нобелівський комітет присудив премію з фізіології та медицини Віктору Амбросу та Гері Равкану за "відкриття мікро-РНК і дослідження їхньої ролі в посттранскрипційній регуляції експресії генів".