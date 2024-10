Нобелівську премію з фізики присудили за фундаментальні дослідження нейромереж: деталі

Нобелівський комітет присудив премію з фізики Джону Гопфілду та Джефрі Еверест Гінтону. Про це повідомили на сайті фонду Нобеля.

Зазначається, що нагороду присудили за "фундаментальні відкриття та винаходи, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

Обидва лауреати займалися статистичною фізикою, ця робота зрештою і призвела до створення сучасних нейромереж, які широко використовуються у сфері машинного зору та інших галузях штучного інтелекту.

