Нобелевскую премию по физике присудили за фундаментальные исследования нейросетей: детали

Лауреатами в этой номинации стали Джону Гопфилду и Джефри Эверест Гинтону

Иллюстрация: The Nobel Prize/Х

Нобелевский комитет присудил премию по физике Джону Гопфилду и Джефри Эверест Гинтону. Об этом сообщили на сайте фонда Нобеля.

Награду присудили за "фундаментальные открытия и изобретения, позволяющие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей".

Оба лауреата занимались статистической физикой, эта работа в конце концов и привела к созданию современных нейросетей, широко используемых в сфере машинного зрения и других отраслях искусственного интеллекта.

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Royal Swedish Academy of Sciences был присужден к 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton "для основополагающих discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks." pic.twitter.com/94LT8opG79 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2023 года стали Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Льюлье за ​​разработку экспериментальных методов, создающих аттосекундные световые импульсы. Эти сверхкороткие вспышки света позволяют изучить динамику электронов в материи. Их исследования открыли новые возможности для изучения быстротечных процессов, в частности движения электронов внутри атомов и молекул, что раньше невозможно было наблюдать.

В 2023 году Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргесу Мохаммади.

Вчера, 7 октября, Нобелевский комитет присудил премию по физиологии и медицине Виктору Амбросу и Гэри Равкану за "открытие микро-РНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов".