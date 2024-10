Нобелевскую премию по физике присудили за фундаментальные исследования нейросетей: детали

Нобелевский комитет присудил премию по физике Джону Гопфилду и Джефри Эверест Гинтону. Об этом сообщили на сайте фонда Нобеля.

Награду присудили за "фундаментальные открытия и изобретения, позволяющие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей".

Оба лауреата занимались статистической физикой, эта работа в конце концов и привела к созданию современных нейросетей, широко используемых в сфере машинного зрения и других отраслях искусственного интеллекта.

BREAKING NEWS

