Нобелевскую премию по физике присудили за фундаментальные исследования нейросетей: детали
Иллюстрация: The Nobel Prize/Х

Нобелевский комитет присудил премию по физике Джону Гопфилду и Джефри Эверест Гинтону. Об этом сообщили на сайте фонда Нобеля.

Награду присудили за "фундаментальные открытия и изобретения, позволяющие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей".

Оба лауреата занимались статистической физикой, эта работа в конце концов и привела к созданию современных нейросетей, широко используемых в сфере машинного зрения и других отраслях искусственного интеллекта.

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2023 года стали Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Льюлье за ​​разработку экспериментальных методов, создающих аттосекундные световые импульсы. Эти сверхкороткие вспышки света позволяют изучить динамику электронов в материи. Их исследования открыли новые возможности для изучения быстротечных процессов, в частности движения электронов внутри атомов и молекул, что раньше невозможно было наблюдать.

  • В 2023 году Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргесу Мохаммади.
  • Вчера, 7 октября, Нобелевский комитет присудил премию по физиологии и медицине Виктору Амбросу и Гэри Равкану за "открытие микро-РНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов".
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