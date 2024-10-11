Нобелевскую премию мира получила японская организация, борющаяся за ядерное разоружение
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Нобелевская премия мира в этом году присуждена японской организации Nihon Hidankyo, членами которой являются люди, пережившие атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Нобеля.

Организация стала лауреатом премии "за усилия, направленные на создание мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию через свидетельства очевидцев того, что ядерное оружие больше никогда нельзя использовать".

"Ядерные государства модернизируют и совершенствуют свои арсеналы, новые страны, похоже, готовятся к приобретению ядерного оружия, и звучат угрозы использовать ядерное оружие в войне. В этот момент человеческой истории следует напомнить, что такое ядерное оружие: самое разрушительное оружие, которое когда-либо видел" мир", — отмечается в заявлении.

Глава комитета Йорген Ватне Фрюднес, которого цитирует BBC, отметил, что японское движение вдохновляет и информирует людей во всем мире, а также создает почву для будущего существования человечества в условиях безопасности.

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