Нобелевская премия по химии 2024 года: прорыв в ИИ и белковых исследованиях
Иллюстрация: The Nobel Prize

Нобелевский комитет присудил премию по химии Дэвиду Бейкеру, Демису Гассабису и Джону Джумперу. Об этом сообщили в пресс-службе фонда Нобеля.

Бейкер получил половину премии за разработку новых белков с помощью вычислительных методов, что может оказать значительное влияние на фармацевтику, вакцины и наноматериалы.

Хассабис и Джампер из Google DeepMind получили другую половину за создание искусственного интеллекта AlphaFold2, решившего 50-летнюю проблему предсказания структуры белков.

Это открытие позволило определить структуры миллионов белков, что помогает исследователям лучше понять антибиотическую стойкость и даже разрабатывать ферменты для разложения пластика.

  • 7 октября 2024 года Нобелевский комитет присудил премию по физиологии и медицине Виктору Амбросу и Гэри Равкану за "открытие микро-РНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов".
  • 8 октября Нобелевский комитет присудил премию по физике Джону Гопфилду и Джефри Эверест Гинтону за "фундаментальные открытия и изобретения, позволяющие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей".
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