Нобелівська премія з хімії 2024: прорив у білкових дослідженнях і штучному інтелекті
Нобелівський комітет присудив премію з хімії Девіду Бейкеру, Демісу Гассабісу та Джону Джумперу. Про це повідомили у пресслужбі фонду Нобеля.
Зазначається, що Бейкер отримав половину премії за розробку нових білків за допомогою обчислювальних методів, що може мати значний вплив на фармацевтику, вакцини та наноматеріали.
Хассабіс та Джампер з Google DeepMind отримали іншу половину за створення штучного інтелекту AlphaFold2, який розв'язав 50-річну проблему передбачення структури білків.
Це відкриття дозволило визначити структуру мільйонів білків, що допомагає дослідникам краще зрозуміти антибіотичну стійкість і навіть розробляти ферменти для розкладання пластику.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2024
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Chemistry with one half to David Baker "for computational protein design" and the other half jointly to Demis Hassabis and John M. Jumper "for protein structure prediction." pic.twitter.com/gYrdFFcD4T
- 7 жовтня 2024 року Нобелівський комітет присудив премію з фізіології та медицини Віктору Амбросу та Гері Равкану за "відкриття мікро-РНК і дослідження їхньої ролі у посттранскрипційній регуляції експресії генів".
- 8 жовтня Нобелівський комітет присудив премію з фізики Джону Гопфілду та Джефрі Еверест Гінтону за "фундаментальні відкриття та винаходи, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".