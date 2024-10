Нобелівська премія з хімії 2024: прорив у білкових дослідженнях і штучному інтелекті

Нобелівський комітет присудив премію з хімії Девіду Бейкеру, Демісу Гассабісу та Джону Джумперу. Про це повідомили у пресслужбі фонду Нобеля.

Зазначається, що Бейкер отримав половину премії за розробку нових білків за допомогою обчислювальних методів, що може мати значний вплив на фармацевтику, вакцини та наноматеріали.

Хассабіс та Джампер з Google DeepMind отримали іншу половину за створення штучного інтелекту AlphaFold2, який розв'язав 50-річну проблему передбачення структури білків.

Це відкриття дозволило визначити структуру мільйонів білків, що допомагає дослідникам краще зрозуміти антибіотичну стійкість і навіть розробляти ферменти для розкладання пластику.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Chemistry with one half to David Baker "for computational protein design" and the other half jointly to Demis Hassabis and John M. Jumper "for protein structure prediction." pic.twitter.com/gYrdFFcD4T