Нобелівська премія з хімії 2024: прорив у білкових дослідженнях і штучному інтелекті
Ілюстрація: The Nobel Prize

Нобелівський комітет присудив премію з хімії Девіду Бейкеру, Демісу Гассабісу та Джону Джумперу. Про це повідомили у пресслужбі фонду Нобеля.

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Зазначається, що Бейкер отримав половину премії за розробку нових білків за допомогою обчислювальних методів, що може мати значний вплив на фармацевтику, вакцини та наноматеріали.

Хассабіс та Джампер з Google DeepMind отримали іншу половину за створення штучного інтелекту AlphaFold2, який розв'язав 50-річну проблему передбачення структури білків.

Це відкриття дозволило визначити структуру мільйонів білків, що допомагає дослідникам краще зрозуміти антибіотичну стійкість і навіть розробляти ферменти для розкладання пластику.

  • 7 жовтня 2024 року Нобелівський комітет присудив премію з фізіології та медицини Віктору Амбросу та Гері Равкану за "відкриття мікро-РНК і дослідження їхньої ролі у посттранскрипційній регуляції експресії генів".
  • 8 жовтня Нобелівський комітет присудив премію з фізики Джону Гопфілду та Джефрі Еверест Гінтону за "фундаментальні відкриття та винаходи, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".
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