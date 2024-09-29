Зеленський: Путін має боятися застосовувати ядерну зброю, але точно сказати неможливо

"Ніхто не знає, що дійсно у нього [Путіна] в голові", – зазначив президент

Володимир Зеленський (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що диктатор Володимир Путін має боятися використовувати ядерну зброю, оскільки любить своє життя, але точно про це знати не можна, оскільки очільник Росії не завжди адекватний. Про це голова держави розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

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"Ніхто не знає, що дійсно у нього [Путіна] в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни у будь-який час, чи ні", – заявив Зеленський.

Він не впевнений, що диктатор це зробить, але зауважив, що не може знати це точно, бо Путін не завжди адекватний.

"Тому що будь-яка адекватна людина не може просто прийти в Україну і зробити те, що він зробив", - пояснив президент.

Зеленський вважає, що Путін любить своє життя, спосіб життя й те, як він керує життями інших людей – і саме тому він має боятися використовувати ядерну зброю.

Раніше, 25 вересня, під час засідання Радбезу Росії "з ядерного стримування" Путін заявив про зміну визначення умов застосування ядерної зброї РФ. У Євросоюзі відповіли, що їхня політика підтримки України після цього не зміниться.

Держсекретар США Блінкен назвав заяви Путіна несвоєчасними та безвідповідальними.

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