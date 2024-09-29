Зеленський підтвердив, що Україна стала ближчою до отримання дозволу на далекобійні удари по РФ

Водночас він визнав, що на сьогодні таке рішення не залежить від України: "Ми виконали свою роботу. Я вважаю, ми виконали її дуже добре"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна стала ближчою до отримання дозволу на далекобійні удари західною зброєю вглиб Росії й що сторони почали працювати над цим. Про це голова держави розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News після зустрічей із політиками у США.

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"Так [ми ближче до отримання цього дозволу], ми почали працювати. Ми взяли план із деталями й передали цей План [перемоги] Байдену. Ми поділилися деякими ідеями щодо цього з Камалою [Гарріс] і з Дональдом [Трампом]. У мене немає скепсису щодо цього зараз", – сказав президент.

Зеленський заявив, що "більш позитивно" налаштований щодо отримання такого дозволу зараз.

Водночас він визнав, що на сьогодні це рішення не залежить від України: "Ми виконали свою роботу. Я вважаю, ми виконали її дуже добре".

Раніше речник президента Сергій Никифоров заявив, що наразі все ще немає остаточного дозволу від партнерів на далекобійні удари їхнім озброєнням вглиб Росії, але Україна продовжує роботу щодо цього.

28 вересня держсекретар Блінкен повідомив, що США "ретельно вивчають" План перемоги Зеленського, за потреби розглядаючи "додаткові опції", щоб допомогти Україні перемогти.

Речник президента заявив, що План перемоги партнери прийняли "з величезною зацікавленістю" та взяли його до роботи.

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