Зеленский подтвердил, что Украина стала ближе к разрешению на дальнобойные удары по РФ

В то же время он признал, что сегодня такое решение не зависит от Украины: "Мы выполнили свою работу. Я считаю, мы выполнили ее очень хорошо"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина стала ближе к получению разрешения на дальнобойные удары западным оружием вглубь России, и что стороны начали работать над этим. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News после встреч с политиками в США.

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"Да [мы ближе к получению этого разрешения], мы начали работать. Мы взяли план с деталями и передали этот План [победы] Байдену. Мы поделились некоторыми идеями по этому поводу с Камалой [Харрис] и с Дональдом [Трампом]. У меня нет скепсиса по этому поводу сейчас", – сказал президент.

Зеленский заявил, что "более позитивно" настроен на получение такого разрешения сейчас.

В то же время он признал, что сегодня это решение не зависит от Украины: "Мы выполнили свою работу. Я считаю, мы выполнили ее очень хорошо".

Ранее спикер президента Сергей Никифоров заявил, что пока все еще нет окончательного разрешения от партнеров на дальнобойные удары их вооружением вглубь России, но Украина продолжает работу по этому поводу.

28 сентября госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.

Спикер президента заявил, что План победы партнеры приняли "с огромным интересом" и приняли его к работе.

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