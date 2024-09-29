Зеленский ответил на призыв Джонсона уволить посла в США: Не могу говорить об этом с ним

"Я президент Украины, и я могу обсуждать наших послов только со спикером моей страны", – заявил президент

Майк Джонсон (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что "при всем уважении" не может обсуждать вопрос увольнения украинского посла в США со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

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"Я президент Украины, и я могу обсуждать наших послов только со спикером моей страны", – заявил президент.

По его словам, это требует украинская Конституция – и он не может обсуждать такие вопросы со спикером Джонсоном при "всем уважении".

Не понятно, о какой норме Конституции сказал президент, поскольку в ней написано, что это глава государства назначает и увольняет глав дипломатических представительств Украины. Действующий закон о дипломатической службе также не упоминает спикера: чрезвычайных и полномочных послов назначает и увольняет президент по представлению министра иностранных дел.

Возможно, это был просто риторический прием со стороны Зеленского.

Ранее, 25 сентября, спикер Джонсон в письме к украинскому лидеру заявил, что тот должен немедленно уволить госпожу посла Украины в США Маркарову. Связано это с визитом Зеленского в завод по производству боеприпасов для Украины в Пенсильвании – на мероприятии присутствовал губернатор-демократ, соратник Гаррис и два парламентария из той же партии, но республиканцев не было.

Пенсильвания – шаткий штат, от голосов которого могут зависеть результаты президентских выборов в США.

Комитет по надзору Палаты представителей начал расследование визита Зеленского. С Джонсоном президент так и не встретился.

В комментарии для LIGA.net экс-глава МИД Огрызко заявил, что сначала следует выяснить, кто именно организовал визит президента на завод в Пенсильвании – Пентагон или посольство Украины.

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