Зеленський відповів на заклик Джонсона звільнити посла у США: Не можу говорити про це з ним

"Я президент України, і я можу обговорювати наших послів лише зі спікером моєї країни", – заявив президент

Майк Джонсон (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що "при всій повазі" не може обговорювати питання звільнення українського посла у США зі спікером палати представників Майком Джонсоном. Про це голова держави розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

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"Я президент України, і я можу обговорювати наших послів лише зі спікером моєї країни", – заявив президент.

За його словами, це вимагає українська Конституція – і він не може обговорювати такі питання зі спікером Джонсоном при "всій повазі".

Не зрозуміло, про яку норму Конституції сказав президент, оскільки у ній написано, що це голова держави призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України. Чинний закон про дипломатичну службу також не згадує спікера Верховної Ради: надзвичайних і повноважних послів призначає та звільняє президент за поданням міністра закордонних справ.

Ймовірно, це був просто риторичний прийом з боку Зеленського.

Раніше, 25 вересня, спікер Джонсон у листі до українського лідера заявив, що той має негайно звільнити пані посла України в США Маркарову. Пов'язано це з візитом Зеленського до заводу з виробництва боєприпасів для України у Пенсильванії – на заході був присутній губернатор-демократ, соратник Гарріс та два парламентарі з тої ж партії, але республіканців не було.

Пенсильванія – хиткий штат, від голосів якого можуть залежати результати президентських виборів у США.

Комітет з нагляду Палати представників розпочав розслідування візиту Зеленського. З Джонсоном президент так і не зустрівся.

В коментарі для LIGA.net ексголова МЗС Огризко заявив, що спочатку варто з'ясувати, хто саме організував візит президента на завод у Пенсильванії – Пентагон чи посольство України.

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