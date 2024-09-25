Американський спікер Джонсон: Зеленський має негайно звільнити посла України у США

Яблуком розбрату став візит на оборонне підприємство у штаті, що коливається, куди не запросили республіканців

Майк Джонсон (Фото: EPA)

Спікер нижньої палати американського парламенту, республіканець Майк Джонсон заявив, що президент Володимир Зеленський має негайно звільнити пані посла України в США Оксану Маркарову. Таке повідомлення політик опублікував у своєму X (ексTwitter).

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Претензії Джонсона

"Після організації партійного передвиборчого заходу у штаті, що коливається, посол України Оксана Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти, щоб вона могла чесно й ефективно виконувати функції дипломата у цій країні. Президент Зеленський повинен негайно її звільнити", – написав Джонсон.

У США є штати, що коливаються, – там немає однозначної підтримки однієї з двох провідних партій, і тому президентські кампанії в основному спрямовуються саме на них (англ. "swing state", "battleground state").

Також він додав лист до президента, де більш детально висловив свою позицію. Так, він пише, що Маркарова організувала захід, під час якого Зеленський відвідав виробниче підприємство у штаті, що коливається і який очолює провідний політичний соратник кандидатки від демократів Камали Гарріс (ім'я не згадується, але йдеться про губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро).

Також Джонсон вважає, що його співпартійців-республіканців навмисно не запросили на цей захід – він називає цей візит Зеленського "явно партійною передвиборчою подією, покликаною допомогти демократам, і явним втручанням у вибори".

Через це, пише спікер, республіканці зневірилися у здатності Маркарової справедливо та ефективно служити дипломатом у США, і тому її "потрібно негайно зняти з посади".

"До того ж, як я чітко заявляв у минулому, усі іноземні країни повинні уникати висловлювати думку або втручатися в американську внутрішню політику. Підтримка припинення війни Росії проти України продовжує бути двопартійною, але наші відносини зайво піддаються випробуванню та марно заплямовуються, коли кандидати на вершині списку на пост президента від Республіканської партії атакуються у медіа посадовцями вашого уряду", – заявив Джонсон.

Він зазначив, що ці випадки не можуть повторитися. Спікер вірить, що український президент "негайно вживе заходів".

А що взагалі сталося?

Джонсон не згадує напряму, але 23 вересня Зеленський, перебуваючи з візитом у США, відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія, який виробляє артилерійські снаряди для України.

Уже 25 вересня голова комітету з нагляду Палати представників республіканець Джеймс Комер розпочав розслідування цього візиту, передає Politico.

Раніше його співпартійці з Палати вже критикували цей захід, оскільки разом із Зеленським брали участь декілька демократів для публічного виступу.

Комер же обрав іншу тактику, зосередившись на тому, що Зеленський відвідав штат, що коливається.

Так, цей республіканець надіслав листи генеральному прокурору США Мерріку Гарланду, міністру оборони Ллойду Остіну та раднику Білого дому Еду Сіскелу, звинувативши президентську адміністрацію у сприянні потенційному втручанню у президентські вибори 2024-го.

Зокрема, Комер спробував порівняти цей візит Зеленського із першим процесом імпічменту 45-го президента Дональда Трампа, що був сфокусований на його спробі підштовхнути Зеленського до розслідування стосовно Джо Байдена (йдеться про справу Burisma, в якій фігурує син Байдена Хантер).

Зеленський прибув до США для участі у роботі ООН та зустрічі зі світовими лідерами. Насамперед Зеленський хоче показати свій план перемоги нинішньому президенту Байдену, Конгресу, а також кандидатам у президенти – Гарріс та Трампу. Зустрічі з Байденом та Гарріс заплановані, з Трампом – наразі під питанням. На полях Генасамблеї ООН Зеленський виклав свій план перемоги делегації американського парламенту.

Зеленський пояснив: план перемоги містить п'ять пунктів та точні обсяги військової допомоги, яку Україна хоче отримати від західних союзників.

24 вересня Зеленський заявив у Радбезі ООН, що росіяни готуються атакувати три українські АЕС. 25 вересня на Генасамблеї ООН Зеленський повідомив, що унаслідок російських атак знищено всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей гідроелектростанцій, тому потенційно мільйони людей можуть залишитися без тепла взимку.

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