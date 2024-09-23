Зеленський відвідав завод у Пенсильванії, який виробляє артснаряди для України – фото

Володимир Зеленський на заводі у Скрентоні, Пенсильванія (Фото: Зеленський/Х)

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія, який спеціалізується на виробництві артилерійських снарядів. Про це він повідомив у X (колишній Twitter).

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"Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз – для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво", – написав Зеленський.

Він зазначив, що розпочав свій візит до Сполучених Штатів з подяки працівникам заводу та домовленостей щодо розширення співпраці між Пенсильванією та Запоріжжям.

Президент наголосив, що на таких підприємствах "відчувається, що демократичний світ може перемогти завдяки людям, які працюють задля захисту життя в Україні, Америці та країнах-партнерах".

Фото: Володимир Зеленський/Х

Фото: Володимир Зеленський/Х

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