Зеленський відвідав завод у Пенсильванії, який виробляє артснаряди для України – фото
Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія, який спеціалізується на виробництві артилерійських снарядів. Про це він повідомив у X (колишній Twitter).
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"Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз – для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво", – написав Зеленський.
Він зазначив, що розпочав свій візит до Сполучених Штатів з подяки працівникам заводу та домовленостей щодо розширення співпраці між Пенсильванією та Запоріжжям.
Президент наголосив, що на таких підприємствах "відчувається, що демократичний світ може перемогти завдяки людям, які працюють задля захисту життя в Україні, Америці та країнах-партнерах".
- Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що план перемоги готовий. Раніше він наголошував, що передусім передасть його чинному президенту США Байдену та кандидатам у президенти – Трампу і Гарріс.
- 20 вересня Зеленський сказав, що план перемоги розрахований на швидкі рішення партнерів із жовтня до грудня. Також президент заявив, що план перемоги стане фундаментом для того, аби вести перемовини з Росією.
- Зеленський зазначив: якщо Байден відмовиться від плану перемоги, то Україна опиниться у "дуже довгій війні — у неможливій, виснажливій ситуації, яка вбила б величезну кількість людей".
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