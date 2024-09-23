Зеленский посетил завод в Пенсильвании, производящий артснаряды для Украины – фото
Президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания, специализирующийся на производстве артиллерийских снарядов. Об этом он сообщил в X (бывший Twitter).
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"Завод, производящий артиллерийские снаряды. 155-й калибр. Сейчас – для наших воинов, защищающих не только наше государство, не только Украину. Завод будет увеличивать производство", – написал Зеленский.
Он отметил, что начал свой визит в Соединенные Штаты с благодарности работникам завода и договоренностей по расширению сотрудничества между Пенсильванией и Запорожьем.
Президент подчеркнул, что на таких предприятиях "чувствуется, что демократический мир может победить благодаря людям, работающим для защиты жизни в Украине, Америке и странах-партнерах".
- Вечером 18 сентября Зеленский заявил, что план победы готов. Ранее он отмечал, что прежде всего передаст его действующему президенту США Байдену и кандидатам в президенты – Трампу и Харрис.
- 20 сентября Зеленский сказал, что план победы рассчитан на скорые решения партнеров с октября по декабрь. Также президент заявил, что план победы станет фундаментом для того, чтобы вести переговоры с Россией.
- Зеленский отметил: если Байден откажется от плана победы, то Украина окажется в "очень долгой войне – в невозможной, изнурительной ситуации, которая убила бы огромное количество людей".
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