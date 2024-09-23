Зеленский посетил завод в Пенсильвании, производящий артснаряды для Украины – фото

Владимир Зеленский на заводе в Скрентоне, Пенсильвания (Фото: Зеленский/Х)

Президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания, специализирующийся на производстве артиллерийских снарядов. Об этом он сообщил в X (бывший Twitter).

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"Завод, производящий артиллерийские снаряды. 155-й калибр. Сейчас – для наших воинов, защищающих не только наше государство, не только Украину. Завод будет увеличивать производство", – написал Зеленский.

Он отметил, что начал свой визит в Соединенные Штаты с благодарности работникам завода и договоренностей по расширению сотрудничества между Пенсильванией и Запорожьем.

Президент подчеркнул, что на таких предприятиях "чувствуется, что демократический мир может победить благодаря людям, работающим для защиты жизни в Украине, Америке и странах-партнерах".

Фото: Владимир Зеленский/Х

Фото: Владимир Зеленский/Х

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