"Не залежить від рішень Путіна". Зеленський розповів конгресменам про План перемоги

За словами президента, План перемоги має посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску з боку Росії

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку зустрівся з делегацією Конгресу США, якій виклав План перемоги. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

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На зустрічі були присутні сенатори США Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі, а також член Палати представників Грегорі Мікс.

Зеленський докладно розповів їм про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, нагальні потреби українських військових та важливість своєчасного постачання оборонних пакетів.

Окремо було обговорено план перемоги, який цього тижня Зеленський представить президенту США Джо Байдену, Конгресу та кандидатам у президенти – Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

"Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна", – сказав глава держави.

21 вересня український президент заявив, що План перемоги – це фундамент для будь-яких перемовин з Росією. З ним зможуть ознайомитися всі країни світу.

22 вересня Зеленський повідомив про початок візиту до США, де вирішуватиметься "подальша доля війни" в Україні. Вже 23 вересня він відвідав завод з виготовлення артснарядів у Пенсильванії.

Також Зеленський розповів що буде, якщо Джо Байден не підтримає План перемоги. За словами президента, Україна продовжить жити за "планом Б".

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