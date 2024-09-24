"Не зависит от решений Путина". Зеленский рассказал конгрессменам о Плане победы

По словам президента, План победы должен усилить Украину без каких-либо решений или давления со стороны России

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с делегацией Конгресса США, которой изложил План победы. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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На встрече присутствовали сенаторы США Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи, а также член Палаты представителей Грегори Микс.

Зеленский подробно рассказал им о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области, неотложных потребностях украинских военных и важности своевременного снабжения оборонных пакетов.

Отдельно обсудили план победы, который на этой неделе Зеленский представит президенту США Джо Байдену, Конгрессу и кандидатам в президенты – Камале Харрис и Дональду Трампу.

"Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от каких-либо решений Путина", – сказал глава государства.

21 сентября украинский президент заявил, что План победы – это фундамент для любых переговоров с Россией. С ним смогут ознакомиться все страны мира.

22 сентября Зеленский сообщил о начале визита в США, где будет решаться "дальнейшая судьба войны" в Украине. Уже 23 сентября он посетил завод по производству артснарядов в Пенсильвании.

Также Зеленский рассказал, что будет, если Джо Байден не поддержит План победы. По словам президента, Украина продолжит жить по "плану Б".

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