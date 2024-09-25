Американский спикер Джонсон: Зеленский должен немедленно уволить посла Украины в США

Яблоком раздора стал визит на оборонное предприятие в колеблющемся штате, куда не пригласили республиканцев

Майк Джонсон (Фото: EPA)

Спикер нижней палаты американского парламента, республиканец Майк Джонсон заявил, что президент Владимир Зеленский должен немедленно уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. Такое сообщение политик опубликовал в своем X (экс-Twitter).

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Претензии Джонсона

"После организации партийного предвыборного мероприятия в колеблющемся штате посол Украины Оксана Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять, чтобы она могла честно и эффективно выполнять функции дипломата в этой стране. Президент Зеленский должен немедленно ее уволить", – написал Джонсон.

В США есть колеблющиеся штаты – там нет однозначной поддержки одной из двух ведущих партий, и поэтому президентские кампании в основном направляются именно на них (англ. "swing state", "battleground state").

Также он приложил письмо президенту, где более подробно высказал свою позицию. Так, он пишет, что Маркарова организовала мероприятие, в ходе которого Зеленский посетил производственное предприятие в колеблющемся штате, который возглавляет ведущий политический соратник кандидата от демократов Камалы Харрис (имя не упоминается, но речь идет о губернаторе Пенсильвании Джоше Шапиро).

Также Джонсон считает, что его сопартийцев-республиканцев намеренно не пригласили на это мероприятие – он называет этот визит Зеленского "явно партийным предвыборным событием, призванным помочь демократам, и явным вмешательством в выборы".

Поэтому, пишет спикер, республиканцы разуверились в способности Маркаровой справедливо и эффективно служить дипломатом в США, и поэтому ее "нужно немедленно снять с должности".

"К тому же, как я четко заявлял в прошлом, все зарубежные страны должны избегать высказывать мнение или вмешиваться в американскую внутреннюю политику. Поддержка прекращения войны России против Украины продолжает быть двухпартийной, но наши отношения излишне подвергаются испытанию и тщетно пятнаются, когда кандидаты на вершине списке на пост президента от Республиканской партии атакуются в медиа должностными лицами вашего правительства", – заявил Джонсон.

Он отметил, что эти случаи не могут повториться. Спикер верит, что украинский президент "немедленно примет меры".

А что вообще произошло?

Джонсон не упоминает напрямую, но 23 сентября Зеленский, находясь с визитом в США, посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания, производящий артиллерийские снаряды для Украины.

Уже 25 сентября глава комитета по надзору Палаты представителей республиканец Джеймс Комер начал расследование этого визита, передает Politico.

Ранее его сопартийцы из Палаты уже критиковали это мероприятие, поскольку вместе с Зеленским участвовало несколько демократов для публичного выступления.

Коммер же выбрал другую тактику, сосредоточившись на том, что Зеленский посетил колеблющийся штат.

Так, этот республиканец направил письма генеральному прокурору США Меррику Гарланду, министру обороны Ллойду Остину и советнику Белого дома Эду Сискелу, обвинив президентскую администрацию в содействии потенциальному вмешательству в президентские выборы 2024 года.

В частности, Комер попытался сравнить этот визит Зеленского с первым процессом импичмента 45-го президента Дональда Трампа, который был сфокусирован на его попытке подтолкнуть Зеленского к расследованию Джо Байдена (речь идет о деле Burisma, в котором фигурирует сын Байдена Хантер).

Зеленский прибыл в США для участия в работе ООН и встречи с мировыми лидерами. В первую очередь Зеленский хочет показать свой план победы действующему президенту Байдену, Конгрессу, а также кандидатам в президенты – Гаррис и Трампу. Встречи с Байденом и Гаррис запланированы, с Трампом – пока под вопросом. На полях Генассамблеи ООН Зеленский изложил план победы делегации американского парламента.

Зеленский объяснил: план победы содержит пять пунктов и точные объемы военной помощи, которую Украина хочет получить от западных союзников.

24 сентября Зеленский заявил в Совбезе ООН, что россияне готовятся атаковать три украинских АЭС. 25 сентября на Генассамблее ООН Зеленский сообщил, что в результате российских атак уничтожены все украинские тепловые электростанции и значительная часть мощностей гидроэлектростанций, поэтому потенциально миллионы людей могут остаться без тепла зимой.

Читайте также: "Продолжим по плану "Б". Зеленский раскрыл, что будет, если Байден не поддержит план победы"