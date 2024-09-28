"Можливо, причетний Пентагон". Україні не варто поспішати з реакцією на атаки Трампа – Огризко
Україні не варто поспішати з висновками щодо причин атаки республіканців та кандидата в президенти США Дональда Трампа на президента Володимира Зеленського, який з тижневим візитом відвідує США. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net заявив ексміністр закордонних справ Володимир Огризко (2007-2009).
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Конгресмени-республіканці вважають, що поїздка Зеленського на оборонний завод разом із демократами є "втручанням в американські вибори", і вимагають відставки посла України Оксани Маркарової, яка нібито організувала візит.
Однак спочатку варто з'ясувати, хто саме організував візит українського президента на завод у Пенсильванії – Пентагон чи посольство України, вважає Огризко.
Ексглава МЗС переконаний, що Трампа дратують останні опитування і прогнози можливої поразки, тому він просто шукає винних – зараз в особі Зеленського.
"Я б зараз дав ситуації заспокоїтися. Потім з’ясував, хто в США розкаже публічно, як організовувався візит Зеленського на завод. Вірогідно, це робив Пентагон, а не посольство України, й ми до цього не маємо жодного стосунку", – каже він.
Це внутрішня політика Америки, нагадує Огризко: "Україна має реагувати максимально спокійно й наголосити, що в нас один підхід – двопартійна та двопалатна підтримка Києва. Це ключовий елемент нашої політики щодо США".
- 24 вересня Трамп назвав Зеленського "найбільшим продавцем в історії": щоразу, коли він приїжджає до США, нібито їде назад "з 60 мільярдами доларів".
- 26 вересня Зеленський повідомив, що США оголосили про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму $7,9 млрд та запровадження санкцій проти Росії.
- 27 вересня Трамп зустрівся із Зеленським. "Дуже змістовна зустріч. Представив йому План перемоги… Обговорили багато деталей", – заявив Зеленський. За його словами, він і Трамп мають спільний погляд на те, що війна має бути завершена.