Гарріс: Дехто в США хоче змусити Україну поступитися територіями, це неприпустимо
Пропозиції деяких американських політиків змусити Україну поступитися власними територіями в обмін на мир є неприйнятними. Таку думку висловила віцепрезидентка США, кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.
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За словами Гарріс, кінець цій війні не можна покласти без України.
Віцепрезидентка зазначила, що в США є такі політики, які хочуть змусити Україну відмовитися від частини суверенних територій і від співпраці у сфері безпеки з іншими державами.
Гарріс наголосила, що це не пропозиції миру, а пропозиції капітуляції України.
"Це небезпечно і неприпустимо, тому я з нетерпінням чекаю на нашу сьогоднішню дискусію", – резюмувала вона.
12 вересня кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США може запропонувати план завершення війни, який передбачає створення "демілітаризованої зони" на територіях України, окупованих Росією. Також, згідно з цим планом, Україна має відмовитися від вступу в НАТО.
- 11 вересня 2024 року на дебатах із Гарріс Трамп сказав, що США зацікавлені у закінченні війни в Україні. Водночас він не сказав, чи хоче перемоги України.
- Гарріс прокоментувала заяву Трампа про "закінчення війни за 24 години". Вона вважає, що її опонент може просто здатися.
- 15 вересня Салліван заявив, що український уряд має самостійно визначати, як закінчиться війна, а мирний план не повинен бути нав'язаний Києву ззовні.
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