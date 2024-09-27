Гарріс: Дехто в США хоче змусити Україну поступитися територіями, це неприпустимо

Камала Гарріс зазначила, що це не пропозиції миру, а пропозиції капітуляції

Камала Гарріс і Володимир Зеленський (Фото: Ting Shen/EPA)

Пропозиції деяких американських політиків змусити Україну поступитися власними територіями в обмін на мир є неприйнятними. Таку думку висловила віцепрезидентка США, кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

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За словами Гарріс, кінець цій війні не можна покласти без України.

Віцепрезидентка зазначила, що в США є такі політики, які хочуть змусити Україну відмовитися від частини суверенних територій і від співпраці у сфері безпеки з іншими державами.

Гарріс наголосила, що це не пропозиції миру, а пропозиції капітуляції України.

"Це небезпечно і неприпустимо, тому я з нетерпінням чекаю на нашу сьогоднішню дискусію", – резюмувала вона.

12 вересня кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США може запропонувати план завершення війни, який передбачає створення "демілітаризованої зони" на територіях України, окупованих Росією. Також, згідно з цим планом, Україна має відмовитися від вступу в НАТО.

11 вересня 2024 року на дебатах із Гарріс Трамп сказав, що США зацікавлені у закінченні війни в Україні. Водночас він не сказав, чи хоче перемоги України.

Гарріс прокоментувала заяву Трампа про "закінчення війни за 24 години". Вона вважає, що її опонент може просто здатися.

15 вересня Салліван заявив, що український уряд має самостійно визначати, як закінчиться війна, а мирний план не повинен бути нав'язаний Києву ззовні.

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