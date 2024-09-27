Харрис: Некоторые в США хотят заставить Украину уступить территории, это недопустимо
Предложения некоторых американских политиков заставить Украину уступить собственные территории в обмен на мир неприемлемы. Такое мнение высказала вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.
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По словам Харрис, конец этой войне нельзя положить без Украины.
Вице-президент отметила, что в США есть такие политики, которые хотят заставить Украину отказаться от части суверенных территорий и от сотрудничества в сфере безопасности с другими государствами.
Гаррис отметила, что это не предложения мира, а предложения капитуляции Украины.
"Это опасно и недопустимо, поэтому я с нетерпением жду нашей сегодняшней дискуссии", – резюмировала она.
12 сентября кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США может предложить план завершения войны, предусматривающий создание "демилитаризованной зоны" на территориях Украины, оккупированных Россией. Также согласно этому плану Украина должна отказаться от вступления в НАТО.
- 11 сентября 2024 года на дебатах с Харрис Трамп сказал, что США заинтересованы в окончании войны в Украине. В то же время, он не сказал, хочет ли победы Украины.
- Харрис прокомментировала заявление Трампа об "окончании войны за 24 часа". Она считает, что ее оппонент может просто сдаться.
- 15 сентября Салливан заявил, что украинское правительство должно самостоятельно определять, как закончится война, а мирный план не должен быть навязан Киеву извне.
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