Харрис: Некоторые в США хотят заставить Украину уступить территории, это недопустимо

Камала Харрис отметила, что это не предложения мира, а предложения капитуляции

Камала Гаррис и Владимир Зеленский (Фото: Ting Shen/EPA)

Предложения некоторых американских политиков заставить Украину уступить собственные территории в обмен на мир неприемлемы. Такое мнение высказала вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

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По словам Харрис, конец этой войне нельзя положить без Украины.

Вице-президент отметила, что в США есть такие политики, которые хотят заставить Украину отказаться от части суверенных территорий и от сотрудничества в сфере безопасности с другими государствами.

Гаррис отметила, что это не предложения мира, а предложения капитуляции Украины.

"Это опасно и недопустимо, поэтому я с нетерпением жду нашей сегодняшней дискуссии", – резюмировала она.

12 сентября кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США может предложить план завершения войны, предусматривающий создание "демилитаризованной зоны" на территориях Украины, оккупированных Россией. Также согласно этому плану Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

11 сентября 2024 года на дебатах с Харрис Трамп сказал, что США заинтересованы в окончании войны в Украине. В то же время, он не сказал, хочет ли победы Украины.

Харрис прокомментировала заявление Трампа об "окончании войны за 24 часа". Она считает, что ее оппонент может просто сдаться.

15 сентября Салливан заявил, что украинское правительство должно самостоятельно определять, как закончится война, а мирный план не должен быть навязан Киеву извне.

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