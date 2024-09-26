Білий дім відповів на критику республіканців щодо візиту Зеленського на збройовий завод

Карін Жан-П’єр згадала про візит Володимира Зеленського в Юту у липні, його тоді супроводжував республіканський губернатор штату

Карін Жан-П’єр (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Візит президента Володимира Зеленського на завод із виробництва артилерійських снарядів в американському штаті Пенсильванія здійснили за ініціативою української сторони. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, відкинувши звинувачення Республіканської партії щодо втручання в вибори.

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"Українці попросили відвідати підприємство, де, як ви знаєте, працюють американці, які виробляють боєприпаси, які українські військові щодня використовують на передовій — вони мають центральне значення для подальшого існування країни. Це була ініціатива українців, а не наша. Вони хотіли це зробити", – сказала Жан-П’єр.

Речниця Білого дому додала, що декілька місяців тому Зеленський здійснив подібну поїздку на інше оборонне підприємство в штаті Юта, не викликавши жодних скарг. У цій поїздці, за її словами, не було учасників від Демократичної партії, але в ній були республіканський губернатор Юти Спенсер Кокс та інші представники партії.

"Не було жодної вимоги, жодної, жодної вимоги щодо розслідування, коли це сталося декілька місяців тому в Юті. Тож це було як завжди. Ми закликаємо республіканців Палати представників відмовитися від цього [розслідування]. Це політичний трюк", – наголосила Жан-П’єр.

22 вересня Зеленський повідомив про початок офіційного візиту до США.

Зеленський, перебуваючи у США, відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія, який спеціалізується на виробництві артснарядів.

25 вересня Майк Джонсон заявив, що Зеленський має звільнити пані посла України в США через організацію його поїздки на підприємство. Джонсон розкритикував цей візит, адже на нього не запросили республіканців.

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