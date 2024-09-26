США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $2,4 млрд: повний список зброї

Володимир Зеленський і Джо Байден (Фото: ОП)

Сполучені Штати передадуть Збройним Силам України в межах нового пакета допомоги озброєння вартістю $2,4 млрд. Про це повідомив Пентагон і опублікував список озброєння.

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Пакет допомоги дозволить передати Україні додаткову протиповітряну оборону, безпілотники та боєприпаси класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонну промислову базу країни та підтримає її потреби в обслуговуванні та підтримці.

Озброєння передадуть ЗСУ в межах Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

До нового пакета увійшли:

→ боєприпаси та підтримка для українських систем ППО;

→ боєприпаси класу "повітря-земля";

→ безпілотники та компоненти для підтримки українського виробництва дронів;

→ обладнання для боротьби із безпілотниками;

→ безпілотні надводні судна;

→ обладнання захищеного зв'язку;

→ обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

→ запчастини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що США оголосили про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму $7,9 млрд. Факт допомоги також підтвердив президент США Джо Байден: $5,5 млрд допомоги нададуть за програмою PDA (зі складів Пентагону, швидке постачання) та $2,4 млрд за ініціативою USAI. Остання – це фактично замовлення на виробництво озброєння, і цей пакет надходитиме довше за той, що йде за першою програмою.

25 вересня США оголосили про пакет військової допомоги для України на суму $375 млн. Сили оборони отримають боєприпаси для HIMARS, артснаряди й не тільки.

26 вересня Байден доручив Пентагону розширити програму підготовки українських пілотів на F-16.

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