США объявили о пакете военной помощи Украине на $2,4 млрд: полный список оружия

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: ОП)

Соединенные Штаты передадут Вооруженным Силам Украины в рамках нового пакета помощи вооружение стоимостью $2,4 млрд. Об этом сообщил Пентагон и обнародовал список вооружения.

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Пакет помощи позволит передать Украине дополнительную противовоздушную оборону, беспилотники и боеприпасы класса "воздух-земля", а также укрепить оборонную промышленную базу страны и поддержит ее потребности в обслуживании и поддержке.

Вооружение передадут ВСУ в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В новый пакет вошли:

→ боеприпасы и поддержка для украинских систем ПВО;

→ боеприпасы класса "воздух-земля";

→ беспилотники и компоненты для поддержки украинского производства дронов;

→ оборудование для борьбы с беспилотниками;

→ беспилотные надводные суда;

→ оборудование защищенной связи;

→ оборудование и материальные средства поддержки украинского производства боеприпасов;

→ запчасти, техническое обслуживание и поддержка и другое вспомогательное оборудование.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что США объявили о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму $7,9 млрд. Факт помощи также подтвердил президент США Джо Байден: $5,5 млрд помощи предоставит по программе PDA (со складов Пентагона, скорая поставка) и $2,4 млрд по инициативе USAI. Последняя – это фактически заказ на производство вооружения, и этот пакет будет поступать дольше того, что идет по первой программе.

25 сентября США объявили о пакете военной помощи для Украины на сумму $375 млн. Силы обороны получат боеприпасы для HIMARS, артснаряды и не только.

26 сентября Байден поручил Пентагону расширить программу подготовки украинских пилотов F-16.

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