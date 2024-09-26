Белый дом ответил на критику республиканцев по поводу визита Зеленского на оружейный завод

Карин Жан-Пьер (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Визит президента Владимира Зеленского на завод по производству артиллерийских снарядов в американском штате Пенсильвания совершили по инициативе украинской стороны. Об этом на брифинге сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, отвергнув обвинения Республиканской партии о вмешательстве в выборы.

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"Украинцы попросили посетить предприятие, где, как вы знаете, работают американцы, производящие боеприпасы, которые украинские военные ежедневно используют на передовой — они имеют центральное значение для дальнейшего существования страны. Это была инициатива украинцев, а не наша. Они хотели это сделать", – сказала Жан-Пьер.

Спикер Белого дома добавила, что несколько месяцев назад Зеленский совершил подобную поездку на другое оборонное предприятие в штате Юта, не вызвав никаких жалоб. В этой поездке, по ее словам, не было участников от Демократической партии, но в ней были республиканский губернатор Юты Спенсер Кокс и другие представители партии.

"Не было ни одного требования, ни одного, ни одного требования по расследованию, когда это произошло несколько месяцев назад в Юте. Так что это было как всегда. Мы призываем республиканцев Палаты представителей отказаться от этого [расследования]. Это политический трюк", — подчеркнула Жан-Пьер.

22 сентября Зеленский сообщил о начале официального визита в США.

Зеленский, находясь в США, посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания, специализирующийся на производстве артснарядов.

25 сентября Майк Джонсон заявил, что Зеленский должен уволить посла Украины в США из-за организации его поездки на предприятие. Джонсон подверг критике этот визит, ведь на него не пригласили республиканцев.

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