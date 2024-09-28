"Может, причастен Пентагон". Украине не стоит спешить с реакцией на атаки Трампа – Огрызко

Как Киеву реагировать на обвинения республиканцев в адрес Маркаровой и Зеленского – объясняет экс-глава МИД Украины

Визит Зеленского на завод в Пенсильвании (Фото: EPA-EFE/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT)

Украине не стоит спешить с выводами о причинах атаки республиканцев и кандидата в президенты США Дональда Трампа на президента Владимира Зеленского, который с недельным визитом посещает США. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net заявил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко (2007-2009).

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Справка Республиканцев возмутил визит Зеленского на завод по изготовлению поставляемых в Украину снарядов. Этот завод работает в колеблющимся штате Пенсильвания, от голосов которого могут зависеть результаты президентских выборов в США. Республиканцев возмутил визит Зеленского на завод по изготовлению поставляемых в Украину снарядов. Этот завод работает в колеблющимся штате Пенсильвания, от голосов которого могут зависеть результаты президентских выборов в США.

Конгрессмены-республиканцы считают, что поездка Зеленского на оборонный завод вместе с демократами является "вмешательством в американские выборы", и требуют отставки посла Украины Оксаны Маркаровой, якобы организовавшей визит.

Однако сначала следует выяснить, кто именно организовал визит украинского президента на завод в Пенсильвании – Пентагон или посольство Украины, считает Огрызко.

Экс-глава МИД убежден, что Трампа раздражают последние опросы и прогнозы возможного поражения, поэтому он просто ищет виновных – сейчас в лице Зеленского.

"Я бы сейчас дал ситуации успокоиться. Затем выяснил, кто в США расскажет публично, как организовывался визит Зеленского на завод. Вероятно, это делал Пентагон, а не посольство Украины, и мы к этому не имеем никакого отношения", – говорит он.

Это внутренняя политика Америки, напоминает Огрызко: "Украина должна реагировать максимально спокойно и подчеркнуть, что у нас один подход – двухпартийная и двухпалатная поддержка Киева. Это ключевой элемент нашей политики в отношении США".

24 сентября Трамп назвал Зеленского "крупнейшим продавцом в истории": каждый раз, когда он приезжает в США, якобы уезжает обратно "с 60 миллиардами долларов".

26 сентября Зеленский сообщил, что США объявили о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму $7,9 млрд и введении санкций против России.

27 сентября Трамп встретился с Зеленским. "Очень содержательная встреча. Представил ему План победы… Обсудили много деталей", – заявил Зеленский. По его словам, он и Трамп имеют общий взгляд на то, что война должна быть завершена.