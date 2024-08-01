The Hill: Республиканцы обеспокоены взглядами Трампа на безопасность и внешнюю политику

Один из законодателей назвал встречу Трампа с Орбаном во Флориде "тревожной"

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner / EPA)

Сенаторы от Республиканской партии обеспокоены ростом раскола между ними и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом по ключевым вопросам, в том числе о войне в Украине, политике в отношении НАТО и защите Тайваня. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на неназванных американских законодателей.

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В материале говорится, что действия Трампа за последние три недели вызвали обеспокоенность среди сенаторов-республиканцев, ранее проголосовавших за одобрение пакета помощи на десятки миллиардов долларов Украине и Тайваню.

Кроме того, законодатели расценили встречу Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном как тревожное развитие событий с учетом тесных связей венгерского премьера с российским диктатором Владимиром Путиным и его усилия подорвать поддержку обороны Украины со стороны НАТО.

Также, как пишут журналисты, сенаторы "напуганы" кандидатурой Джей Ди Вэнса, выступающего против военной помощи Украине, на должность вице-президента.

Один из неназванных законодателей-республиканцев рассказал изданию, что "это большой вопрос", поддерживает ли Трамп Украину в защите от России и поможет ли Тайваню обороняться в случае нападения Китая.

"Я не думаю, что он хочет участвовать в конфликтах или "платить за конфликты" во всем мире", – добавил сенатор.

А встречу Трампа с Орбаном во Флориде законодатель назвал "тревожной".

"Я не могу вам сказать, почему он это делает", – отметил депутат.

17 июля Трамп заявил, что Тайвань должен платить Америке за защиту от Китая.

22 июля FT писало, что в МИД Германии была создана неофициальная кризисная группа для обсуждения последствий победы Трампа на президентских выборах в США.

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