FT: Германия создала кризисную группу для подготовки к возможному переизбранию Трампа
В Министерстве иностранных дел Германии была создана неофициальная кризисная группа для обсуждения последствий победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на собеседников среди немецких дипломатов.
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В материале говорится, что в МИД Германии дипломаты готовятся к сценарию, при котором Трамп победит на президентских выборах в США и вернется в Белый дом. Это событие, которое может иметь непредсказуемые последствия для Германии и ее места в мире, пишут журналисты.
Поэтому, по словам собеседников TF, сотрудники различных отделов МИД, включая по Северной Америке, планировании политики и посольство в Вашингтоне, создали неофициальную кризисную группу для обсуждения того, что принесет победа Трампа на президентских выборах в США в ноябре, и какие это будет иметь последствия для Германии.
Последнее событие на повестке дня группы – решение действующего президента США Джо Байдена отказаться от участия в гонке и поддержать вице-президента Камалу Гаррис как свою преемницу.
Журналисты утверждают, что многие в Германии обеспокоены возможным влиянием выхода Байдена из гонки, особенно учитывая последние опросы. Они готовятся к вероятной победе Трампа, что вызывает беспокойство в Берлине.
В Германии опасаются, что он может вернуться в Белый дом с еще более протекционистской экономической политикой, включая возможное введение 10-процентных тарифов на импорт, что серьезно повредит экспортоориентированной немецкой экономике.
FT пишет, что беспокойство выросло после того, как Трамп выбрал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты, который скептически относится к глобализации, НАТО и поддержке Украины со стороны США.
- 21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Гаррис.
- Издание The Hill пишет, что в противостоянии между Трампом и Гаррисом бывший президент опережает ее примерно на 2 процентных пункта – 47% против 45%.
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