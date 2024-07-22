Трамп немного опережает Харрис в опросах. Результаты похожи на те, что были с Байденом
Камала Харрис, возможная преемница действующего американского лидера Джо Байдена, отстает в опросах от кандидата в президенты США Дональда Трампа всего на 2 процентных пункта. Об этом сообщает The Hill.
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В противостоянии между Трампом и Харрисом бывший президент опережает ее примерно на 2 процентных пункта – 47% против 45%. Эти результаты почти такие же, как в паре с Байденом – 46% против 43,5%.
Если в опрос включить независимого кандидата Роберта Кеннеди, преимущество Трампа над Харрис увеличивается до 5,7 процентных пунктов – около 43% против 37%, а Кеннеди поддержали бы около 6%.
- 21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. За вечер американцы задонатили на ее кампанию около $50 млн, что является рекордом для демократов с 2020 года.
- Трамп заявил, что Байден – это "худший президент" в истории США. Также он считает, что ему будет легче победить Харрис, хотя недавний опрос CNN говорит об обратном.
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