Трамп трохи випереджає Гарріс в опитуваннях. Результати схожі на ті, що були з Байденом

Віцепрезидентка США відстає від 45-го президента в опитуваннях громадської думки всього на два відсоткових пункти

Камала Гарріс (Фото: ЕРА/Etienne Laurent)

Камала Гарріс, можлива наступниця чинного американського лідера Джо Байдена, відстає в опитуваннях від кандидата у президенти США Дональда Трампа всього на 2 відсоткових пункти. Про це повідомляє The Hill.

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У протистоянні між Трампом і Гарріс колишній президент випереджає її приблизно на 2 відсоткових пункти – 47% проти 45%. Ці результати майже такі ж, як у парі з Байденом – 46% проти 43,5%.

Якщо в опитування включити незалежного кандидата Роберта Кеннеді, перевага Трампа над Гарріс збільшується до 5,7 відсоткових пунктів – близько 43% проти 37%, а Кеннеді підтримали б близько 6%.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. За вечір американці задонатили на її кампанію близько $50 млн, що є рекордом для демократів з 2020 року.

Трамп заявив, що Байден – це "найгірший президент" в історії США. Також він вважає, що йому буде легше перемогти Гарріс, хоча нещодавнє опитування CNN каже про зворотне.

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