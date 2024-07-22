FT: Німеччина створила кризову групу для підготовки до можливого переобрання Трампа

У Німеччині побоюються, що Трамп може повернутися до Білого дому зі ще більш протекціоністською економічною політикою, пише FT

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner / EPA)

У Міністерстві закордонних справ Німеччини створили неофіційну кризову групу для обговорення наслідків перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа на президентських виборах у США. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на співрозмовників серед німецьких дипломатів.

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У матеріалі йдеться, що в МЗС Німеччини дипломати готуються до сценарію, за якого Трамп переможе на президентських виборах в США і повернеться до Білого дому. Це подія, яка може мати непередбачувані наслідки для Німеччини та її місця у світі, пишуть журналісти.

Тому, за словами співрозмовників FT, співробітники різних відділів МЗС, включно щодо Північної Америки, планування політики та посольства у Вашингтоні, створили неофіційну кризову групу для обговорення того, що принесе перемога Трампа на президентських виборах у США в листопаді та які це матиме наслідки для Німеччини.

Остання подія на порядку денному групи – рішення чинного президента США Джо Байдена відмовитися від участі в перегонах і підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс як свою наступницю.

Журналісти стверджують, що багато хто в Німеччині стурбований можливим впливом виходу Байдена з перегонів, особливо з огляду на останні опитування. Вони готуються до ймовірної перемоги Трампа, що викликає занепокоєння в Берліні.

У Німеччині побоюються, що він може повернутися до Білого дому зі ще більш протекціоністською економічною політикою, включно з можливим запровадженням 10-відсоткових тарифів на імпорт, що серйозно зашкодить експортноорієнтованій німецькій економіці.

FT пише, що занепокоєння зросло після того, як Трамп вибрав Джей Ді Венса як кандидата у віцепрезиденти, який скептично ставиться до глобалізації, НАТО і підтримки України з боку США.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

Видання The Hill пише, що у протистоянні між Трампом і Гарріс колишній президент випереджає її приблизно на 2 відсоткових пункти – 47% проти 45%.

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