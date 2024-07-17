"США не отличаются от страховки": Трамп считает, что Тайвань должен платить за защиту

США продают Тайваню оружие в соответствии с законодательными обязательствами обеспечить его средствами для самообороны, пишет The Guardian

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить Америке за защиту от Китая. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, цитирует The Guardian.

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Журналисты поинтересовались у Трампа, будет ли он защищать Тайвань от Китая, если победит на выборах в США. В ответ на это он заявил, что Тайвань должен платить США за свою оборону, что США "ничем не отличаются от страховой компании".

Трамп также отметил усиление военной агрессии Китая в отношении Тайваня и заметил, что "не чувствовал бы себя слишком защищенным на месте [Тайваня]", и поставил под сомнение, почему США выступают в роли "страховки" Тайваня, когда, по его словам, они "забрали американский бизнес по производству чипов".

Журналисты отметили, что в ответ на комментарии Трампа, премьер-министр Чо Чжун-тай заявил, что Тайвань и США имеют хорошие отношения, несмотря на отсутствие формальных связей, и подчеркнул, что Тайвань увеличивает свои возможности для самозащиты.

Журналисты добавили, что США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов в соответствии с законодательными обязательствами обеспечить его средствами для самообороны – эти продажи заметно выросли при президентстве Трампа.

В марте 2024 года американский адмирал Аквилино заявил, что Китай может быть готов ко вторжению на Тайвань до 2027 года.

23 мая Минобороны Тайваня сообщило о военных учениях Китая вблизи острова. В ведомстве действия КНР назвали "нерациональными провокациями".

В Associated Press писали, что военные Тайваня приведены в состояние повышенной готовности из-за обучения, проводимого армией КНР.

4 июня Байден заявил, что США не исключают идею возможного размещения своих военных сил на Тайване, если Китай совершит вторжение на остров.

19 июня Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню беспилотников и боеприпасов на сумму около $360 млн.

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