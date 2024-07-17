"США не відрізняються від страхової компанії": Трамп вважає, що Тайвань має платити за захист

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Тайвань повинен платити Америці за захист від Китаю. Про це він розповів у інтерв'ю Bloomberg, цитує The Guardian.

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Журналісти поцікавилися у Трампа, чи буде він захищати Тайвань від Китаю, якщо переможе на виборах у США. У відповідь на це він заявив, що Тайвань повинен платити США за свою оборону, що США "нічим не відрізняються від страхової компанії".

Трамп також зазначив посилення військової агресії Китаю щодо Тайваню й зауважив, що "не відчував би себе надто захищеним на місці [Тайваню]", і поставив під сумнів, чому США виступають у ролі "страховки" Тайваню, коли, за його словами, вони "забрали американський бізнес із виробництва чипів".

Журналісти зазначили, що у відповідь на коментарі Трампа, прем'єр-міністр Чо Чжун-тай заявив, що Тайвань і США мають добрі відносини, попри відсутність формальних зв'язків, та наголосив, що Тайвань збільшує свої можливості для самозахисту.

Журналісти додали, що США продають Тайваню зброю на мільярди доларів відповідно до законодавчих зобов'язань забезпечити його засобами для самооборони – їх продаж помітно зріс за президентства Трампа.

У березні 2024 року американський адмірал Аквіліно заявив, що Китай може бути готовим до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

23 травня Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".

В Associated Press писали, що військові Тайваню приведені у стан підвищеної готовності через навчання, які проводить армія КНР.

4 червня Байден заявив, що США не відкидають ідею можливого розміщення своїх військових сил на Тайвані, якщо Китай здійснить вторгнення на острів.

19 червня Державний департамент США схвалив продаж Тайваню безпілотників і боєприпасів на суму приблизно $360 млн.

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