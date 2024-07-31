Племянник Трампа назвал своего дядю "сумасшедшим" и заявил, что будет голосовать за Харрис
Племянник 45-го президента США Дональда Трампа Фред Трамп назвал своего дядю "атомно сумасшедшим" и заявил в интервью ABC News, что будет голосовать за вице-президента Камалу Харрис.
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"В каждой семье есть свой сумасшедший дядя. Мой – атомно безумный", - сказал Фред Трамп.
Отвечая на уточняющий вопрос, что именно он подразумевает, говоря о "сумасшедшем Трампе", мужчина заявил: "Он делает вещи, от которых я вздрагиваю и говорю: неужели это тот самый парень, которого я знал? Что заставило его измениться? Но при этом, у меня с ним всегда были хорошие отношения".
Племянник Трампа заявил, что политика Харрис ему близка, поэтому он будет голосовать за нее.
"Несомненно, политика Камалы Харрис — это то, что я поддерживаю. Так что я буду голосовать за Камалу Харрис", - сказал Фред Трамп, добавив, что если его попросят, он без колебаний будет агитировать за нее.
В то же время, он заметил, что посетит инаугурацию, если его дядя победит и пригласит его.
- 21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.
- 22 июля Харрис заявила, что идет на выборы и пообещала "заслужить и выиграть" номинацию от Демократической партии.
- 26 июля Обама поддержал Харрис в качестве кандидата на пост президента.
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