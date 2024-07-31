Племінник Трампа назвав свого дядька "божевільним" і заявив, що голосуватиме за Гарріс
Племінник 45-го президента США Дональда Трампа Фред Трамп назвав свого дядька "атомно божевільним" й заявив в інтерв'ю ABC News, що голосуватиме за віцепрезидентку Камалу Гарріс.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
"У кожній сім'ї є свій божевільний дядько. Мій – атомно божевільний", – сказав Фред Трамп.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, що саме він має на увазі, говорячи про "божевільного Трампа", чоловік заявив: "Він робить речі, від яких я здригаюся й кажу: невже це той самий хлопець, якого я знав? Що змусило його змінитися? Але при всьому цьому, у мене з ним завжди були хороші взаємини".
Племінник Трампа заявив, що політика Гарріс йому близька, тому він голосуватиме за неї.
"Без сумніву, політика Камали Гарріс – це те, що я підтримую. Тож я буду голосувати за Камалу Гарріс", – сказав Фред Трамп, додавши, що якщо його попросять, він без вагань буде агітувати за неї.
Водночас він зауважив, що відвідає інавгурацію, якщо його дядько переможе та запросить його.
- 21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.
- 22 липня Гарріс заявила, що йде на вибори, й пообіцяла "заслужити та виграти" номінацію від Демократичної партії.
- 26 липня Обама підтримав Гарріс як кандидатку на посаду президента.
Читайте також: Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах – опитування Bloomberg