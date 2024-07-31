Племінник Трампа назвав свого дядька "божевільним" і заявив, що голосуватиме за Гарріс

Фред Трамп заявив, що політика віцепрезидентки США йому близька, тому він віддасть свій голос за неї

Фред Трамп (Фото: ABC News)

Племінник 45-го президента США Дональда Трампа Фред Трамп назвав свого дядька "атомно божевільним" й заявив в інтерв'ю ABC News, що голосуватиме за віцепрезидентку Камалу Гарріс.

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"У кожній сім'ї є свій божевільний дядько. Мій – атомно божевільний", – сказав Фред Трамп.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, що саме він має на увазі, говорячи про "божевільного Трампа", чоловік заявив: "Він робить речі, від яких я здригаюся й кажу: невже це той самий хлопець, якого я знав? Що змусило його змінитися? Але при всьому цьому, у мене з ним завжди були хороші взаємини".

Племінник Трампа заявив, що політика Гарріс йому близька, тому він голосуватиме за неї.

"Без сумніву, політика Камали Гарріс – це те, що я підтримую. Тож я буду голосувати за Камалу Гарріс", – сказав Фред Трамп, додавши, що якщо його попросять, він без вагань буде агітувати за неї.

Водночас він зауважив, що відвідає інавгурацію, якщо його дядько переможе та запросить його.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

22 липня Гарріс заявила, що йде на вибори, й пообіцяла "заслужити та виграти" номінацію від Демократичної партії.

26 липня Обама підтримав Гарріс як кандидатку на посаду президента.

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