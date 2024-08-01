The Hill: Сенатори-республіканці стурбовані поглядами Трампа на безпеку і зовнішню політику

Один із законодавців назвав зустріч Трампа з Орбаном у Флориді "тривожною"

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner / EPA)

Сенатори від Республіканської партії занепокоєні зростанням розколу між ними та кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стосовно ключових питань, включно з війною в Україні, політикою щодо НАТО та захисту Тайваню. Про це повідомило видання The Hill з посиланням на неназваних американських законодавців.

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У матеріалі йдеться, що дії Трампа за останні три тижні викликали занепокоєння серед сенаторів-республіканців, які раніше проголосували за схвалення пакета допомоги на десятки мільярдів доларів Україні й Тайваню.

Крім того, законодавці розцінили зустріч Трампа з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном як тривожний розвиток подій, враховуючи тісні зв’язки угорського прем’єра з російським диктатором Володимиром Путіним та його зусилля підірвати підтримку оборони України з боку НАТО.

Також, як пишуть журналісти, сенатори "налякані" кандидатурою Джей Ді Венса, який виступає проти військової допомоги Україні, на посаду віцепрезидента.

Один із неназваних законодавців-республіканців розповів виданню, що "це велике питання", чи підтримуватиме Трамп Україну в захисті від Росії й чи допоможе Тайваню оборонятися у разі нападу Китаю.

"Я не думаю, що він хоче брати участь у конфліктах або "платити за конфлікти" у всьому світі", – додав сенатор.

А зустріч Трампа з Орбаном у Флориді законодавець назвав "тривожною".

"Я не можу вам сказати, чому він це робить", – зауважив депутат.

17 липня Трамп заявив, що Тайвань повинен платити Америці за захист від Китаю.

22 липня FT писало, що в МЗС Німеччини створили неофіційну кризову групу для обговорення наслідків перемоги Трампа на президентських виборах у США.

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