Зеленский: Путин должен бояться использовать ядерное оружие, но точно сказать невозможно

"Никто не знает, что действительно у него [Путина] в голове", – отметил президент

Владимир Зеленский (Иллюстративное фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что диктатор Владимир Путин должен бояться использовать ядерное оружие, потому что любит свою жизнь, но точно об этом знать нельзя, поскольку глава России не всегда адекватный. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

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"Никто не знает, что действительно у него [Путина] в голове. Он может использовать ядерное оружие против любой страны в любое время, или нет", – заявил Зеленский.

Он не уверен, что диктатор это сделает, однако отметил, что не может знать этого наверняка, поскольку Путин не всегда адекватен.

"Потому что любой адекватный человек не может просто прийти в Украину и сделать то, что он сделал", - объяснил президент

Зеленский считает, что Путин любит свою жизнь, образ жизни и то, как он руководит жизнями других людей – и поэтому он должен бояться использовать ядерное оружие.

Ранее, 25 сентября, во время заседания Совбеза России "по ядерному сдерживанию" Путин заявил об изменении определения условий применения ядерного оружия РФ. В Евросоюзе ответили, что их политика поддержки Украины после этого не изменится.

Госсекретарь США Блинкен назвал заявления Путина несвоевременными и безответственными.

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