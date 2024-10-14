Байден заявил, что готов на переговоры с Россией, Китаем и КНДР по поводу ядерных угроз

Джо Байден (Фото: White House Photo\Adam Schultz)

Президент США Джо Байден заявил, что ждет того дня, когда мир навсегда избавится от ядерного оружия. Он готов вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы снизить ядерную угрозу, передает Белый дом.

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"США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу. Нет никакой выгоды для наших стран или мира в том, чтобы опережать прогресс в сокращении ядерных арсеналов", — сказал Байден.

Президент США считает, что снижение ядерной угрозы необходимо именно из-за "опасностей сегодняшнего мира". Он подчеркнул, что ядерные риски подрывают соглашения и нормы, разработанные в мире.

Свое заявление Байден сделал не фоне призывов японской организация Nihon Hidankyo, которая получила Нобелевскую премию мира 2024, отказаться от ядерного оружия. Член представительного комитета ассоциации Тосиюки Мимаки призвал все страны мира больше не использовать ядерку ради того, чтобы больше никогда не допустить повторения трагедий, подобных Хиросиме и Нагасаки.

Байден подчеркнул, что необходимо прислушаться к этому заявлению и заняться "жизненно важной работой" – построить более безопасный мир.

27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Путин слишком любит свою жизнь и пост президента, чтобы перейти от угроз к реальному применению ядерного оружия. 29 сентября он добавил, что российский диктатор должен бояться применять ядерку, но никто не знает, что у него в голое.

8 сентября стало известно, что в 2022 году существовал риск применения ядерного оружия Россией по Украине.

26 сентября в Евросоюзе заявили, что угрозы Путина применять ядерное оружие против неядерной страны не повлияют на поддержку Украины. Российский диктатор также заявил, что Россия может ударить ядерным оружием в случае ударов по своей территории.

30 сентября Йенс Столтенберг заявил, что не видит изменений в ядерной политике России, которые бы требовали реакции со стороны НАТО.

11 октября генсек НАТО Марк Рютте призвал не реагировать на ядерные угрозы Путина и добавил, что Альянс может ответить "на любые угрозы".