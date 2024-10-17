Украина официально опровергла "инсинуацию" источников Bild о ядерном оружии

В МИД напомнили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства в рамках ДНЯО

Ядерное оружие (Фото: Depositphotos)

Министерство иностранных дел опровергло заявление издания Bild о якобы планах Украины разрабатывать оружие массового поражения, назвав его "инсинуацией". Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что наша страна остается "ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения".

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Он напомнил, что Украина внесла самый большой в истории вклад в ядерное нераспространение. Однако сегодня сама подверглась ядерному шантажу России, который проявляется в угрозах незаконной оккупации Запорожской атомной станции и возможных ударах по элементам системы атомной энергетики. И, несмотря на это, Россия продолжает быть членом Совета Безопасности ООН.

Также в МИДе подчеркнули, что в 1994 году РФ вместе с Украиной и другими странами подписала Будапештский меморандум. Страна-агрессор обязалась уважать территориальную целостность Украины и не угрожать применением оружия массового уничтожения. Как отмечают в МИД, Украина придерживается всех договоренностей и считает договор нераспространения ядерного оружия сегодня "краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности".

"В отличие от России, Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными актерами. Призываем к объединению усилий мирового сообщества в воплощении Формулы мира, в частности, его первого пункта — "Радиационная и ядерная безопасность", — добавил Тихий.