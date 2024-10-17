Украина официально опровергла "инсинуацию" источников Bild о ядерном оружии
Министерство иностранных дел опровергло заявление издания Bild о якобы планах Украины разрабатывать оружие массового поражения, назвав его "инсинуацией". Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что наша страна остается "ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения".
Он напомнил, что Украина внесла самый большой в истории вклад в ядерное нераспространение. Однако сегодня сама подверглась ядерному шантажу России, который проявляется в угрозах незаконной оккупации Запорожской атомной станции и возможных ударах по элементам системы атомной энергетики. И, несмотря на это, Россия продолжает быть членом Совета Безопасности ООН.
Также в МИДе подчеркнули, что в 1994 году РФ вместе с Украиной и другими странами подписала Будапештский меморандум. Страна-агрессор обязалась уважать территориальную целостность Украины и не угрожать применением оружия массового уничтожения. Как отмечают в МИД, Украина придерживается всех договоренностей и считает договор нераспространения ядерного оружия сегодня "краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности".
"В отличие от России, Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными актерами. Призываем к объединению усилий мирового сообщества в воплощении Формулы мира, в частности, его первого пункта — "Радиационная и ядерная безопасность", — добавил Тихий.
- 17 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не говорила, что намерена создать ядерное оружие .
- Также он отметил в разговоре с Дональдом Трампом, что Украина может защитить себя либо ядерным оружием, либо членством в НАТО. И наша страна, по словам президента, выбирает второй путь.