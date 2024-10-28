Зеленський: Україна під час війни не зможе вступити в НАТО, але чекаємо запрошення

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Плані перемоги не йдеться про швидкий вступ України до НАТО під час повномасштабної війни. Також в інтерв’ю для The Times of India він підкреслив, що конкретні пункти Плану призначені для конкретних країн, обговорення з усіма державами світу не буде.

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Зеленський пояснив, що перший пункт не означає швидкого членства України в НАТО, бо під час війни країна не може вступити до Альянсу. Йдеться виключно про запрошення, щоб в майбутньому "ніхто не змінював своєї позиції" і все було не лише на словах, а й на папері, підкреслив він.

"У час війни ми не можемо стати членами НАТО, ми не будемо нікого затягувати в це в час війни. І знову ж таки, запрошення до НАТО – цей пункт адресований виключно країнам НАТО", – сказав президент.

Другий пункт про посилення Сил оборони зброєю стосується виключно країн "Рамштайну", які з початку повномасштабної війни допомагають Україні. Зеленський зазначив, що не обговорюватиме цей пункт з країнами Глобального Півдня чи іншими державами, які не посилюють Україну на полі бою.

Третій пункт – це звернення щодо пакета стримування Росії. За словами президента, пакет далекобійної зброї повинен перебувати саме в Україні, але його наявність ще не означає застосування далекобійних ракет.

"Це пакет далекобійної зброї, який Україна не застосовуватиме, якщо Росія припинить війну проти нас... Цей пункт адресований не всім, і навіть не всім країнам "Рамштайну". Цей пункт адресований тільки тим країнам, хто має відповідну зброю", – підкреслив Зеленський.