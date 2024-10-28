Зеленський: Україна під час війни не зможе вступити в НАТО, але чекаємо запрошення
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Плані перемоги не йдеться про швидкий вступ України до НАТО під час повномасштабної війни. Також в інтерв’ю для The Times of India він підкреслив, що конкретні пункти Плану призначені для конкретних країн, обговорення з усіма державами світу не буде.
Зеленський пояснив, що перший пункт не означає швидкого членства України в НАТО, бо під час війни країна не може вступити до Альянсу. Йдеться виключно про запрошення, щоб в майбутньому "ніхто не змінював своєї позиції" і все було не лише на словах, а й на папері, підкреслив він.
"У час війни ми не можемо стати членами НАТО, ми не будемо нікого затягувати в це в час війни. І знову ж таки, запрошення до НАТО – цей пункт адресований виключно країнам НАТО", – сказав президент.
Другий пункт про посилення Сил оборони зброєю стосується виключно країн "Рамштайну", які з початку повномасштабної війни допомагають Україні. Зеленський зазначив, що не обговорюватиме цей пункт з країнами Глобального Півдня чи іншими державами, які не посилюють Україну на полі бою.
Третій пункт – це звернення щодо пакета стримування Росії. За словами президента, пакет далекобійної зброї повинен перебувати саме в Україні, але його наявність ще не означає застосування далекобійних ракет.
"Це пакет далекобійної зброї, який Україна не застосовуватиме, якщо Росія припинить війну проти нас... Цей пункт адресований не всім, і навіть не всім країнам "Рамштайну". Цей пункт адресований тільки тим країнам, хто має відповідну зброю", – підкреслив Зеленський.
- 17 жовтня Зеленський заявив, що не обговорюватиме із Шольцом далекобійні удари по Росії, тому що Німеччина не передавала Україні далекобійні ракети.
- 18 жовтня повідомлялося, що США все ще аналізують План перемоги, але підтримують ініціативу.
- Того ж дня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що План перемоги наново оцінять після виборів президента у США.
- 21 жовтня в Польщі заявили, що хочуть ознайомитися з таємними додатками Плану перемоги, попри те що не входять в перелік країн, які отримали повну інформацію про План.
- 23 жовтня спецпредставниця США у НАТО заявила, що американська сторона не готова запросити Україну до Альянсу. Водночас в Латвії заявили, що очікують запрошення України до НАТО у 2025 році.