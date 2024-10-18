Білий дім: США все ще аналізують План перемоги, але підтримують ініціативу

Джон Кірбі (Фото: ЕРА)

США ще аналізують План перемоги, запропонований президентом Володимиром Зеленським, але підтримують таку ініціативу. Про це на брифінгу заявив радник у комунікаціях з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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"Очевидно, що ми все ще розглядаємо його в деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але ми цінуємо та поважаємо ту роботу, яку вклав у це президент Зеленський, як і продуманість плану, ми збираємося продовжувати працювати з ним та його командою, щоб побачити, як мир може і має виглядати", – сказав він.

Також Кірбі підкреслив, що Україна має майбутнє в НАТО і для цього їй необхідно посилити свою оборонну промисловість та провести потрібні реформи. За його словами, пріоритетом є допомога Україні у здобутті перемоги у війні, забезпечуючи її всім необхідним.

16 жовтня Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, який містить п'ять основних пунктів і три таємні додатки.

Першим пунктом є запрошення України до НАТО, що, на думку Зеленського, було б "свідченням рішучості" союзників.