Белый дом: США все еще анализируют План победы, но поддерживают инициативу

Джон Кирби (Фото: ЕРА)

США еще анализируют План победы, предложенный президентом Владимиром Зеленским, но поддерживают такую инициативу. Об этом на брифинге заявил советник по коммуникациям в вопросах нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Очевидно, что мы все еще рассматриваем его в деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного пункта. Но мы ценим и уважаем ту работу, которую вложил в это президент Зеленский, как и продуманность плана, мы собираемся продолжать работать с ним и его командой, чтобы увидеть, как мир может и должен выглядеть", – сказал он.

Также Кирби подчеркнул, что у Украины есть будущее в НАТО и для этого ей необходимо усилить свою оборонную промышленность и провести необходимые реформы. По его словам, приоритетом является помощь Украине в одержании победы в войне, обеспечивая ее всем необходимым.

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде План победы, содержащий пять основных пунктов и три тайных приложения.

Первым пунктом является приглашение Украины в НАТО, что, по мнению Зеленского, было бы свидетельством решимости союзников.