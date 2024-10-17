Не може вказувати. Зеленський не обговорюватиме з Шольцом далекобійні удари по Росії

Український лідер зазначив, що німецька сторона не передавала далекобійні ракети, хоча могла б це зробити задля підтримки

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина з початку повномасштабної війни жодного разу не передавала далекобійну зброю Україні, тому не може забороняти удари по РФ. Водночас під час брифінгу після засідання Євроради він зазначив, що багато разів розмовляв із канцлером Олафом Шольцом про таку можливість допомогти Україні.

"Я не говоритиму з Олафом про те, використовувати або не використовувати далекобійну зброю, німецьку зброю, тому що її немає. Але вона нам потрібна. Але я поважаю його думку, це його право погоджуватися чи не погоджуватися. Але він не може рекомендувати комусь іншому постачати її чи ні", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що Шольц міг би схвалити передання далекобійної зброї Україні на знак підтримки та щоб перевірити, чи справді росіяни готові припинити війну. Але разом з тим Німеччина могла б не давати дозвіл на далекобійні удари по Росії.

Президент розповів, що Україна вже застосовувала для ударів по Криму далекобійні ракети власного виробництва, британські Storm Shadow і французькі SCALP. Внаслідок цих ударів було знищено 23 кораблі Чорноморського флоту РФ, що можна вважати "великим успіхом".

Щодо позиції Шольца про вступ України до НАТО, то, за словами Зеленського, він жодного разу не говорив точне "ні", але й не говорив точне "так". Однак додав, що переговори про членство "у процесі" й Україна має намір "попрацювати" з Німеччиною.

17 жовтня Зеленський заявив Дональду Трампу, що Україну може захищати чи НАТО, чи ядерна зброя. Наша країна обирає перший варіант.

Також під час виступу в Єврораді Зеленський заявив, що Росія хоче зрівнятися з рівнем виробництва озброєння країн ЄС до 2025 року.

Крім того, за словами президента, щойно Україна почала робити власну далекобійну зброю, союзники задумалися над тим, як зняти обмеження.

16 жовтня президент заявив, що після війни ЗСУ зможуть замінити армію США в Європі, щоб використати свій бойовий досвід для захисту НАТО.