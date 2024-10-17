Зеленський: Путін хоче порівнятися з рівнем виробництва озброєння країн ЄС до 2025 року
Президент Володимир Зеленський заявив, що до наступного року російський диктатор Володимир Путін хоче порівнятися з рівнем виробництва озброєння членів Європейського Союзу. Про це стало відомо на засіданні Європейської ради в Брюсселі, де глава держави представив План перемоги.
Зеленський заявив, що українським військовим потрібно більше сил, тому що Путін готує підкріплення, щоб продовжити війну, а не завершити її.
За словами президента, диктатор РФ хоче порівнятися з рівнем виробництва озброєння країн ЄС до 2025 року.
"І він отримує допомогу з Північної Кореї снарядами, обладнанням, а зараз – навіть людьми. Плюс Іран. На жаль, ми отримали сигнали, що Китай досі активно допомагає Росії продовжувати цю війну. У нас є чіткі розвідувальні дані", – наголосив Зеленський.
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