Зеленський: Путін хоче порівнятися з рівнем виробництва озброєння країн ЄС до 2025 року

Володимир Зеленський згадав, що КНДР допомагає Росії снарядами, обладнанням та навіть людьми

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що до наступного року російський диктатор Володимир Путін хоче порівнятися з рівнем виробництва озброєння членів Європейського Союзу. Про це стало відомо на засіданні Європейської ради в Брюсселі, де глава держави представив План перемоги.

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Зеленський заявив, що українським військовим потрібно більше сил, тому що Путін готує підкріплення, щоб продовжити війну, а не завершити її.

За словами президента, диктатор РФ хоче порівнятися з рівнем виробництва озброєння країн ЄС до 2025 року.

"І він отримує допомогу з Північної Кореї снарядами, обладнанням, а зараз – навіть людьми. Плюс Іран. На жаль, ми отримали сигнали, що Китай досі активно допомагає Росії продовжувати цю війну. У нас є чіткі розвідувальні дані", – наголосив Зеленський.